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Два первых случая заражения штаммом омикрон" зафиксированы в Австралии

10:20 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два первых случая инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в Австралии. Об этом в воскресенье сообщили в министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

По данным ведомства, тесты на коронавирус у двух человек, вернувшихся в субботу вечером в Сидней из ЮАР, оказались положительными, и позднее было подтверждено заражение новым штаммом "омикрон". Оба инфицированных, ранее прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, находятся в специальном изоляторе под наблюдением врачей. Еще 12 человек, также прибывших в Австралию из Южноафриканской республики 27 ноября, проходят карантин в одном из госпиталей Сиднея. "Остальные 260 пассажиров рейса из Дохи и члены экипажа авиакомпании Qatar Airways ("Катарские авиалинии") направлены в государственный карантинный центр", - указали в министерстве.

С 27 ноября Австралия ограничила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австралийским гражданам и владельцам вида на жительство в стране, которые после приезда должны пройти двухнедельный карантин в государственном изоляторе в Ховард-Спрингс (Северная территория) под наблюдением врачей.

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