Два первых случая заражения штаммом омикрон" зафиксированы в Австралии
10:20 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным ведомства, тесты на коронавирус у двух человек, вернувшихся в субботу вечером в Сидней из ЮАР, оказались положительными, и позднее было подтверждено заражение новым штаммом "омикрон". Оба инфицированных, ранее прошедших полный курс вакцинации против COVID-19, находятся в специальном изоляторе под наблюдением врачей. Еще 12 человек, также прибывших в Австралию из Южноафриканской республики 27 ноября, проходят карантин в одном из госпиталей Сиднея. "Остальные 260 пассажиров рейса из Дохи и члены экипажа авиакомпании Qatar Airways ("Катарские авиалинии") направлены в государственный карантинный центр", - указали в министерстве.
С 27 ноября Австралия ограничила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австралийским гражданам и владельцам вида на жительство в стране, которые после приезда должны пройти двухнедельный карантин в государственном изоляторе в Ховард-Спрингс (Северная территория) под наблюдением врачей.
НОВОСТИ
- 11:40 28.11.2021
- В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида
- 11:30 28.11.2021
- Ученые из ЮАР считают, что опасность омикрон-штамма коронавируса преувеличена
- 10:10 28.11.2021
- Отцы в четыре раза чаще матерей дают деньги на карманные расходы детям - исследование
- 10:00 28.11.2021
- Из-за омикрон-штамма Иран приостанавливает авиасообщение с семью странами Африки
- 09:50 28.11.2021
- Правила карантина для пассажиров из Африки ужесточили в Гонконге - СМИ
- 09:40 28.11.2021
- В Киргизии за последние два дня возросло число попыток подкупа избирателей - секретарь СБ
- 09:30 28.11.2021
- Случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Чехии
- 21:00 27.11.2021
- Ректора "Шанинки" Сергея Зуева переводят в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
- 20:30 27.11.2021
- Иностранные туристы наводнили аэропорты ЮАР, стремясь экстренно выехать из страны
- 20:00 27.11.2021
- Киевский писатель считает, что Волгоградская и Саратовская области являются «украинскими»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать