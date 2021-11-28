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Ученые из ЮАР считают, что опасность омикрон-штамма коронавируса преувеличена

11:30 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный директор Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) ЮАР Адриан Пурен заявил, что новый омикрон-штамм коронавируса не так опасен для человека, как первоначально считали некоторые специалисты, так как он не вызывает тяжелых форм заболевания.

"Резкий рост в последние несколько недель в ЮАР числа новых заболевших COVID-19, что вызвано появлением омикрон- штамма, не привело к значительному увеличению количества госпитализированных с коронавирусом, - сообщил он в воскресенье в эфире местного телеканала И-эн-си-эй. - Это очень хороший признак". В ЮАР также на низком уровне уже в течение месяца сохраняется смертность от COVID-19. Так, накануне от его последствий в стране скончались восемь человек.

"Омикрон-штамм с генетической точки зрения очень сильно отличается от предыдущих вариантов коронавируса, он обладает очень высокой степенью мутации. Однако бояться этого не надо, мировая наука находится на самой ранней стадии изучения омикрон-штамма, и пока еще рано делать даже предварительные выводы о степени его вредоносности и опасности для человека".

Пурен отметил, что омикрон-штамм был лишь недавно выявлен в одной из лабораторий ЮАР. "Возможно, данный вариант коронавируса находится с нами более длительное время, нежели это сейчас считается, - сказал он. - Пока очень много неясностей, однако этот [штамм] обладает высокой степенью передачи от человека к человеку. Имеющиеся данные показывают, что в первую очередь заболевают молодые люди, но количество госпитализированных не растет".

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