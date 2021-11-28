В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция германского города Любек в субботу пресекла акцию по вакцинации, которая проводилась с применением, как предполагается, незарегистрированного в ФРГ препарата. Об этом в воскресенье сообщила газета "Вельт".



Правоохранители изъяли ампулы с препаратом, медицинские приборы и списки тех, кто записался на прививку. Всего вакцину успели сделать 50 местным жителям. Около 150 ждали своей очереди.



Акция проводилась на территории местного аэропорта, который принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штёкеру. Ранее сообщалось, что он разработал собственную вакцину.



Какой именно препарат применялся в ходе нелегальной акции, не уточняется.



