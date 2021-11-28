В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида
11:40 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители изъяли ампулы с препаратом, медицинские приборы и списки тех, кто записался на прививку. Всего вакцину успели сделать 50 местным жителям. Около 150 ждали своей очереди.
Акция проводилась на территории местного аэропорта, который принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штёкеру. Ранее сообщалось, что он разработал собственную вакцину.
Какой именно препарат применялся в ходе нелегальной акции, не уточняется.
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