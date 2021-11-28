0
0
0
НОВОСТИ

В ФРГ пресекли акцию по вакцинации незарегистрированным препаратом от ковида

11:40 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция германского города Любек в субботу пресекла акцию по вакцинации, которая проводилась с применением, как предполагается, незарегистрированного в ФРГ препарата. Об этом в воскресенье сообщила газета "Вельт".

Правоохранители изъяли ампулы с препаратом, медицинские приборы и списки тех, кто записался на прививку. Всего вакцину успели сделать 50 местным жителям. Около 150 ждали своей очереди.

Акция проводилась на территории местного аэропорта, который принадлежит врачу и предпринимателю Винфриду Штёкеру. Ранее сообщалось, что он разработал собственную вакцину.

Какой именно препарат применялся в ходе нелегальной акции, не уточняется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:30 28.11.2021
Ученые из ЮАР считают, что опасность омикрон-штамма коронавируса преувеличена
0
57
10:20 28.11.2021
Два первых случая заражения штаммом омикрон" зафиксированы в Австралии
0
173
10:10 28.11.2021
Отцы в четыре раза чаще матерей дают деньги на карманные расходы детям - исследование
0
194
10:00 28.11.2021
Из-за омикрон-штамма Иран приостанавливает авиасообщение с семью странами Африки
0
193
09:50 28.11.2021
Правила карантина для пассажиров из Африки ужесточили в Гонконге - СМИ
0
202
09:40 28.11.2021
В Киргизии за последние два дня возросло число попыток подкупа избирателей - секретарь СБ
0
198
09:30 28.11.2021
Случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтвержден в Чехии
0
201
21:00 27.11.2021
Ректора "Шанинки" Сергея Зуева переводят в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
0
753
20:30 27.11.2021
Иностранные туристы наводнили аэропорты ЮАР, стремясь экстренно выехать из страны
0
972
20:00 27.11.2021
Киевский писатель считает, что Волгоградская и Саратовская области являются «украинскими»
0
943

Возврат к списку