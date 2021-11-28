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На шахте в Кузбассе общее число пострадавших составило 126, включая 51 погибшего

12:30 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавшими при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 126 человек, из них 51 человек погиб, сообщили ТАСС в медицинских службах.

"Всего в результате аварии пострадали 126 человек, из них 51 человек погиб", - сказал собеседник агентства.

В больницах находятся 63 человека, включая 17 горноспасателей. Амбулаторная помощь оказана 12 шахтерам. Из шахты удалось поднять тела 11 человек, включая трех горноспасателей.

С родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС РФ, 130 из них оказана очная помощь, еще почти 600 звонков принято по горячей линии.

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