На шахте в Кузбассе общее число пострадавших составило 126, включая 51 погибшего

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пострадавшими при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стали 126 человек, из них 51 человек погиб, сообщили ТАСС в медицинских службах.



"Всего в результате аварии пострадали 126 человек, из них 51 человек погиб", - сказал собеседник агентства.



В больницах находятся 63 человека, включая 17 горноспасателей. Амбулаторная помощь оказана 12 шахтерам. Из шахты удалось поднять тела 11 человек, включая трех горноспасателей.



С родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС РФ, 130 из них оказана очная помощь, еще почти 600 звонков принято по горячей линии.



