На шахте в Кузбассе общее число пострадавших составило 126, включая 51 погибшего
12:30 28.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Всего в результате аварии пострадали 126 человек, из них 51 человек погиб", - сказал собеседник агентства.
В больницах находятся 63 человека, включая 17 горноспасателей. Амбулаторная помощь оказана 12 шахтерам. Из шахты удалось поднять тела 11 человек, включая трех горноспасателей.
С родственниками погибших и пострадавших работают психологи МЧС РФ, 130 из них оказана очная помощь, еще почти 600 звонков принято по горячей линии.
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