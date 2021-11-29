Сербия сэкономила около 1 млрд евро благодаря цене на газ, установленной Россией - Вучич

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия смогла сэкономить не менее 1 млрд евро за счет выгодной цене на газ, назначенной Россией во время переговоров, которые состоялись 25 ноября. Об этом заявил в воскресенье президент республики Александар Вучич в эфире программы "Хит твит" на телеканале "Пинк".

"Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум 1 млрд евро, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия", - подчеркнул он.