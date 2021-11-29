Сербия сэкономила около 1 млрд евро благодаря цене на газ, установленной Россией - Вучич
10:00 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия смогла сэкономить не менее 1 млрд евро за счет выгодной цене на газ, назначенной Россией во время переговоров, которые состоялись 25 ноября. Об этом заявил в воскресенье президент республики Александар Вучич в эфире программы "Хит твит" на телеканале "Пинк".
"Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 млн, это минимум 1 млрд евро, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия", - подчеркнул он.
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