Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легковушки на Алтае

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое детей погибли и еще два человека пострадали при столкновении снегоуборочного поезда и легкового автомобиля в Алтайском крае, сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"В понедельник в 08:45 (мск) на железнодорожном переезде, расположенном на участке Среднесибирская - Усть- Тальменская в Алтайском крае, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для предотвращения столкновения. В результате ДТП пострадали пять человек, из них трое детей погибли на месте", - сказал собеседник агентства.