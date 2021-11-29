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Задача по увеличению к 2024 году товарооборота между РФ и КНР до $200 млрд должна быть выполнена, заявил глава «Роснефти»

14:18 29.11.2021

Сотрудничество между Россией и Китаем укрепляется и это позволяет рассчитывать, что поставленная главами РФ и КНР задача по увеличению к 2024 году товарооборота до 200 млрд долл. будет выполнена, уверен главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Китай и Россия достигли исторических успехов в развитии всеобъемлющего сотрудничества и укреплении всесторонних связей, и энергетика создает основу для дальнейшего увеличения товарооборота», – заявил он на церемонии открытия III Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Как отметил Сечин, товарооборот между странами за первые 9 месяцев 2021 года составил 98,9 млрд долл., что на 24% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. А значит по итогам 2021 года объемы взаимной торговли могут выйти на новый рекордный уровень в 130-140 млрд долл. «Расширение практики расчетов в национальных валютах будет способствовать росту предсказуемости в мировой экономике и укреплению платежных балансов наших стран», – сказал Игорь Сечин.

Как считает глава «Роснефти», человечество справится с пандемией: «И Китай подает здесь лучший пример. Под руководством Коммунистической партии Китая были мобилизованы все необходимые ресурсы, своевременно начаты карантинные мероприятия, правительством страны оперативно оказана адресная помощь отраслям и населению». Это привело к тому, что экономика Китая росла – в январе-сентябре 2021 года на 9,8%. «Успехи Китая в обеспечении устойчивости энергетики были достигнуты, в том числе, благодаря развитию энергетического диалога между нашими странами. Россия является не только соседом, но и близким другом Китая, самым надежным поставщиком энергоресурсов», – подчеркнул Игорь Сечин

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