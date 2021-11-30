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Глава МИД Тувалу ответил отрицающим глобальное потепление стоя в воде

11:05 30.11.2021 Источник: Lenta.ru

Министр иностранных дел островного государства Тувалу (в Океании) Саймон Кофе, записавший обращение для климатического саммита ООН (Cop26), стоя по колено в воде, ответил людям, которые отказываются верить в реальность глобального потепления и отрицают проблему изменения климата. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Министр отметил, что реальность глобального потепления доказана многочисленными исследованиями ученых. 

Политик добавил, что в Тувалу нет людей, которые бы не верили в глобальное потепление. «Знаете, когда вы живете на небольшом острове и видите, как с годами он просто смывается водой, то вам будет очень сложно отрицать реальность изменения климата», — отметил Кофе. Он также выразил готовность принять в Тувалу туристов и продемонстрировать, с какими климатическими проблемами сталкиваются жители.

Анонс выступления и фотография министра, стоящего в воде в костюме появилась в сети ранее в ноябре. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким образом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня мирового океана из-за климата.

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