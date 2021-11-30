Валерий Рашкин подал иск к Госдуме и председателю комиссии Аршбе

13:20 Источник: Интерфакс

Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Тверской районный суд Москвы с иском к Государственной Думе и председателю профильной думской комиссии Отари Аршбе из-за недопуска его адвокатов на заседание, сообщил "Интерфаксу" во вторник секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"Рашкин подал иск в Тверской суд к Госдуме и главе комиссии Аршбе в связи с недопуском его адвокатов на заседание", - сообщил Обухов.

Он отметил, что в иске указаны следующие правовые основания.

Так, "будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах инкриминируемых ему деяний, в целях компетентной и квалифицированной юридической помощи и в целях защиты его прав и охраняемых законом интересов, а также соблюдения его права на защиту и процедурного равноправия сторон Рашкин, в лице своего представителя 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением".

"В нём, он просил обеспечить участие его представителей - профессиональных адвокатов в заседании возглавляемой Аршбой комиссии", - сказал Обухов.

Он обратил внимание, что в заседании комиссии, и в заседании Государственной Думы принимали участие представители государственного обвинения.