Путин назвал трагедией итоги "арабской весны"

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал последствия "арабской весны" трагическими для затронутых ею стран, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Ровно десять лет назад весь цивилизованный мир рукоплескал "арабской весне". Где эта "весна"? Кроме трагедии ведь ничего не произошло. А почему? Потому что начали со стороны использовать объективные трудности в некоторых странах для раскачки ситуации, для построения жизни в этих странах по собственным лекалам. Такая же самая попытка была предпринята и в Афганистане. Чем это закончилось, мы все хорошо знаем. Мы видим, с одной стороны, как многие наши партнеры говорят: "Да, мы ошиблись, нельзя было так вести себя в Афганистане", но продолжают так себя вести в других регионах мира", - заявил Путин.