Стоимость нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель
17:40 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2022 года на Лондонской бирже ICE падает на 4,88% - до $69,65 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:31 мск. В последний раз стоимость барреля Brent ниже отметки в $70 была 23 августа 2021 года.
Фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 4,92% - до $66,51 за баррель.
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