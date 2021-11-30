Чемпионат «Московские мастера» собрал рекордное число участников
19:36 30.11.2021
В этом году открывшийся в Москве X Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia, набрал рекордное количество участников. Из 27 тысяч человек, участвовавших в отборочном туре, в основной этап прошли 6,5 тысячи участников и экспертов в возрастных категориях от 10 до 22 лет.
Как отмечает директор Московского центра развития профессионального образования Ирина Жданова, чемпионат молодеет, в этом году больше половины участников - школьники, кроме того, рост участников и компетенций опережает запросы рынка, и это, по мнению Ирины Ждановой, хорошая тенденция.
В этот раз на соревнованиях представлено наибольшее количество компетенций за всю историю турнира, кроме того 2021 год добавил к ним еще 35, в том числе «Летающую робототехнику», «Геномную инженерию» и «Урбанистика: городское планирование».
Для юниоров в возрасте от 10 до 16 лет состязания пройдут по 128 компетенциям, а в возрастной категории от 16 до 22 лет - по 175 компетенциям.
Чемпионат «Московские мастера» будет проходить на базе столичных колледжей до 19 декабря, победители и призеры получат возможность представлять столицу в национальном чемпионате.
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