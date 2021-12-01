Санкции против России не помогут Украине - глава МИД Турции
12:05 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие власти считают, что санкции против России не помогут урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО.
"Мы считаем, что санкции не решат проблему, это не решило в прошлом. Мы видели, как санкции вводили против ряда стран, иногда мы сами становились объектами санкций, но это не решает проблемы. Если вместо санкций мы, например, выбираем сдерживание, то оно должно быть целенаправленным. Но мы как Турция верим в правильный баланс между сдерживанием и диалогом. Так что только путем введения санкции не удастся помочь Украине или другой стране", - отметил Чавушоглу.
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