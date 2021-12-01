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Блинкен рассказал, что обсуждал глава ЦРУ США во время визита в Москву

18:45 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время визита в Москву в начале ноября обсуждал с российской стороной возможный конфликт с Украиной и его последствия. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в Риге на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

«Директор ЦРУ Бернс посетил Москву по указанию президента [США Джо Байдена], чтобы сообщить о наших опасениях, нашей приверженности дипломатии и о тяжелых последствиях, если Россия пойдет на конфронтацию и военные действия», — сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

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