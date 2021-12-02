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Путин по поводу трагедии в Кузбассе: Никаких огульных обвинений, наездов, .., никто допускать не будет

18:32 02.12.2021

Президент России Владимир Путин пообещал, что огульных обвинений при выяснении причин аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе не будет. При этом глава государства выразил недоумение, почему скрывались факты загазованности в шахте.

«Конечно, Следственный комитет, прокуратура будут с этим разбираться подробно, и никаких огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет», — сказал Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

«Но все-таки эти заявления, предварительный отчет о работе Следственного комитета, там говорится, что принимались систематические меры к сокрытию факта чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой? Трагический! Теперь все сидим и все головы опустили», — возмутился президент.

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