Британская ассоциация акушерок извинилась за то, что назвала матерей "постродовыми людьми"

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская королевская ассоциация акушерок RCM извинилась за то, что в новом руководстве для больниц убрала упоминание женщин и матерей, заменив их понятием "постродовые люди".

Как сообщила в четверг газета "Дейли телеграф", подобное нововведение коснулось рекомендации ассоциации относительно сна новорожденных вместе с матерью. В опубликованном в среду документе говорилось следующее: "Постродовые люди в больницах должны иметь легкий доступ к системе вызова [медицинских работников], им нужно показать, как ей пользоваться, и убедиться в том, что она работает, - они должны быть обеспечены прикроватной люлькой для грудного ребенка, пока они находятся в больнице". При этом в самих рекомендациях из 16 пунктов встречаются такие слова, как "родители", "партнеры", "семья", но нет ни женщин, ни матерей.

Спустя день после шквала критики в социальных сетях RCM убрала эту рекомендацию с сайта, принеся свои извинения. "Это был огромный недосмотр с нашей стороны, особенно из-за того, что мы как организация привержены тому, чтобы гарантировать, что женщины никогда не исключаются из контекста беременности и родов. Мы убрали это с нашего сайта до того момента, пока мы не пересмотрим и не исправим эту оплошность", - говорится в распространенном в "Твиттере" сообщении ассоциации, которая представляет собой профсоюз акушерок Великобритании. В 2017 году МИД Великобритании попросил ООН заменить в документах организации термин "беременные женщины" нейтральным понятием "беременные люди" из уважения к трансгендерам.