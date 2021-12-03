Глава Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, если выборы были несправедливыми
10:20 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о готовности уйти в отставку, если будет доказано, что состоявшиеся в стране 28 ноября парламентские выборы были проведены с подтасовками. Об этом он заявил в пятницу в интервью киргизскому сайту "Арыба".
"Если ЦИК, члены всех участковых избирательных комиссий заявят, что было давление со стороны власти и им пришлось украсть голоса, то я тотчас уйду в отставку", - сказал он. По его словам, фальсификация итогов голосования технически невозможна.
"Сейчас кричат даже те, кто ничего не смыслит в технических вопросах, как работает сервер. Проигравшие отлично знают, что нормально все подсчитали, но им нужен повод. Сейчас время техники. Невозможно воровать голоса", - уверен Жапаров. При он этом подчеркнул, что спецслужбы сейчас тщательно проверяют причины сбоя на сайте ЦИК во время голосования.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 28 ноября по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман Нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"). Явка составила около 35%, в настоящее время продолжается подсчет голосов в ручном режиме.
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