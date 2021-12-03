Сбер и Factory5 займутся продвижением инноваций в промышленности

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Сбер и компания Factory5 (входит в группу Ctrl2GO — цифровой кластер Трансмашхолдинга) заключили соглашение о партнерстве, включающее в себя сотрудничество по цифровизации промышленных предприятий в сфере управления активами и интеллектуального анализа данных. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор Factory5 Денис Касимов.

Внедрение технологий Factory5 в продукты Сбера для корпоративных заказчиков ускорит реализацию проектов на базе российского программного обеспечения для промышленных холдингов, а также снизит стоимость внедрения за счёт объединения экспертизы новых партнёров.

«Сбер, пройдя путь цифровой трансформации и превратившись из банка в технологическую компанию, сегодня уделяет большое внимание вопросу цифровой трансформации своих клиентов из различных отраслей экономики. Наши исследования показывают, что существует достаточно много областей экономики, где требуется модернизация и цифровая трансформация, и промышленность — одна из них. Важно не упустить время — быстро и эффективно внедрить технологии, которыми, в том числе, занимается наш партнёр — Factory5. Это повлияет не только на успешность отдельных предприятий, но и на рынок в целом», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Денис Касимов, генеральный директор Factory5, комментируя договоренности подчеркнул, что партнерство со Сбером позволит расширить присутствие компании на рынке инноваций для промышленности, а также обеспечить доступ к передовым технологиям, позволяющим повысить конкурентоспособность и эффективность промышленной отрасли для российских компаний.

Factory5 — российский разработчик решений для комплексного управления активами и интеллектуального анализа данных промышленных компаний, решения которого включены в реестр отечественного ПО и внедряются на предприятиях железнодорожного транспорта, машиностроения, энергетики, нефтегаза.