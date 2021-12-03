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В России за сутки выявили 32 930 заразившихся коронавирусом

11:05 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 930, до 9 736 037. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 36 514. Всего уже выздоровел 8 436 631 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,65% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 217 против 1 221 днем ранее, до 278 857. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,86%, следует из данных штаба.

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