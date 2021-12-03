Норвегия выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России - глава МИД

11:32 Источник: Lenta.ru

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт в беседе с газетой VG заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России и планирует их ограничить.

"Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно", - сказала она.

Министр пояснила, что намерена обсудить этот вопрос с Великобританией и США, поскольку «в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил».

"Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил", - добавила Витфельдт.

При этом министр отметила, что сейчас численность войск НАТО в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи». Lenta.Ru