Норвегия выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России - глава МИД
11:32 03.12.2021 Источник: Lenta.ru
Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт в беседе с газетой VG заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников Осло по НАТО около границ России и планирует их ограничить.
"Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно", - сказала она.
Министр пояснила, что намерена обсудить этот вопрос с Великобританией и США, поскольку «в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил».
"Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил", - добавила Витфельдт.
При этом министр отметила, что сейчас численность войск НАТО в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи». Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 12:32 03.12.2021
- Талибы издали указ о правах женщин
- 12:20 03.12.2021
- Махачкалинцы перекрыли одну из центральных магистралей, требуя возобновить подачу газа в дома
- 12:05 03.12.2021
- В Москве выявили 3 304 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:00 03.12.2021
- В Волгограде произошел взрыв на подстанции - СМИ
- 11:20 03.12.2021
- NASA договорилось о проектировании замены МКС
- 11:05 03.12.2021
- В России за сутки выявили 32 930 заразившихся коронавирусом
- 11:00 03.12.2021
- Андрей Бабиш сообщил, что избежал покушения
- 10:52 03.12.2021
- Сбер и Factory5 займутся продвижением инноваций в промышленности
- 10:32 03.12.2021
- QR-коды не будут проверять при продаже авиабилетов - СМИ
- 10:20 03.12.2021
- Глава Киргизии заявил о готовности уйти в отставку, если выборы были несправедливыми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать