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Лукашенко заявил, что не будет вышвыривать из страны западных дипломатов из-за санкций

14:12 03.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны не будут вышвыривать западных дипломатов в связи с новыми санкциями.

"Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права", - цитирует Лукашенко агентство БелТА с совещания с правительством страны.

Лукашенко посоветовал успокоиться тем, кто пакует чемоданы, и положить их обратно. "Если мы вам объявим о том, что вы персонами нон грата объявляетесь, у вас будет время для того, чтобы взять эти чемоданы и уехать", - отметил Лукашенко. "Ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся", - заверил также белорусский президент.

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