Россия представила проект Mediacoin на международном саммите GMIS

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Фото пресс-службы Mediacoin

Россия представила проект Mediacoin на Global Manufacturing and Industrialisation Summit – саммите по производству и индустриализации, в котором участвуют лучшие эксперты в промышленном секторе. Презентация привлекла внимание: платформа предлагает объединять медиапространство с пользователями, при этом дать им возможность развиваться в сфере криптовалюты.

Как утверждает CIO Mediacoin Сергей Севанцян, проект заинтересовал экспертов по причине объединения знаменитостей в комьюнити, которые позволят токеномике развиваться и стать более устойчивой. Пользователи смогут получать доход, а те, кто представляет свои таланты, – монетизировать их. Mediacoin позволяет каждому зарабатывать на оцифровке продукта, а также покупке и продаже NFT. Специальная платформа Mediacoin предоставляет возможность покупать и продавать контент.

Созданный проект будет не просто ресурсом, где можно использовать несколько функций и зарабатывать, – это целая система, где пользователи получают награды за вклад в развитие. У каждого появляется возможность быть услышанным и оцененным с помощью медиапространства и оцифровки продуктов.

Токеномика строится на собственных монетах. Их нельзя заработать, а можно получить в процессе фарминга. Для ее развития используется инструмент NFT Marketplace, где каждый может быть ближе к своему кумиру и прикоснуться к его эксклюзивным разработкам в виде цифрового искусства.