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Экс-премьер Литвы считает, что целью его страны является победа революции в Белоруссии

17:30 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегической целью Литвы является смена власти в Белоруссии в результате революции. Об этом в субботу на форуме, организованном правящей консервативной партией "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", заявил экс-премьер балтийской республики, депутат Сейма (парламента) Андрюс Кубилюс, с 2003 года по 2015 год возглавлявший партию.

"Нашей целью прежде всего является победа демократической революции в Белоруссии, чтобы граница Литвы с демократиями, которые между собой не воюют, проходила не в 30 км от Вильнюса (расстояние от столицы до границы с Белоруссией - прим. ТАСС), а в 400 км от Москвы", - утверждал он.

Политик в своем выступлении апеллировал к историческому опыту. "Это для нас является уроком прошлого: если у Литвы нет нормальных соседей на востоке, страдаем прежде всего мы сами", - утверждал также Кубилюс.

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