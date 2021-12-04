Сбер разместил свой логотип на крупнейшем в мире колесе обозрения в Дубае

18:55

Сбер продолжает использовать самые нестандартные и масштабные поверхности для своей рекламы. Теперь бренд Sber демонстрируется на крупнейшем в мире колесе обозрения «Глаз Дубая» высотой 250 метров. Это связано с тем, что с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года в Дубае проходит всемирная выставка «Экспо-2020», и Сбер является титульным партнером ее российской части. Делегация банка также принимают участие в деловой программе «Форума России: определяя будущее» 3–4 декабря, который состоится в рамках выставки.

Логотип Сбера отображается на спицах колеса и имеет почти 250 метров в диаметре – это самая большая поверхность, на которой банк когда-либо размещался. Колесо обозрения в Дубае открылось в октябре 2021 года. Оно вмещает 1750 человек, которые размещаются в 48 высокотехнологичных кабинах, и является одним из главных символов города.

Символика Сбера видна с расстояния нескольких километров. Это помогает всем иностранным участникам «Экспо-2020» сформировать знание о российском бренде и поднимает настроение членам российской делегации. Учитывая масштаб своей деятельности, Сбер соответствующим образом планирует размещения на физических поверхностях: они должны быть столь же масштабными, яркими и запоминающимися, как и вся экосистема. Сбер использует новейшие технологии и реализовывает в рекламе самые инновационные идеи, выступая в роли трендсеттера и бенчмарка индустрии.

Это далеко не первый нестандартный рекламный проект Сбера. В октябре этого года банк разместил свой логотип на ракете-носителе «Союз-2.1а», которая доставила на Международную космическую станцию необходимые космонавтам грузы, а также флаг Сбера, с которым члены экипажа МКС записали видеопоздравление СберБанка со 180-летием.

А в сентябре Сбер первым в России запустил CG-рекламу в 3D-формате – на большом экране в деловом центре «Москва-Сити». С помощью компьютерной графики и персонажной анимации проект рассказывает о сервисах экосистемы Сбера, с которыми взаимодействуют всем известные и любимые с детства герои – Чебурашка и крокодил Гена.