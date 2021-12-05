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Для обсуждения иранского атома в США направятся глава Минобороны Израиля и "Моссада"

15:10 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Израиля Бени Ганц и глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа направятся на следующей неделе в Вашингтон для обсуждения мер по остановке продвижения Ирана в обогащении урана. С таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании кабмина еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет.

"В ближайшие дни министр обороны и директор "Моссада" отправятся в Вашингтон для обсуждения этого вопроса (иранской ядерной программы - прим. ТАСС). Наша цель - использовать окно возможностей, открывшееся между раундами [переговоров в Вене], чтобы сказать нашим друзьям в США: как раз сейчас самое время использовать другой инструментарий против стремительного продвижения Ирана в сфере обогащения [урана]", - распространила высказывания Беннета его канцелярия.

"Иран должен начать расплачиваться за свои нарушения", - продолжил премьер, отметив, что очередной раунд переговоров на этой неделе "между Ираном и мировыми державами в Вене завершился безрезультатно", так как иранцы, по его словам, "отказались от предыдущих договоренностей и придерживались очень жесткого, бандитского подхода"."Мы ведем интенсивный диалог по этому поводу с американцами, англичанами, французами, Россией и другими [странами]. Я призываю каждую страну, ведущую переговоры с Ираном в Вене, занять твердую позицию и дать понять Ирану, что невозможно вести переговоры и одновременно обогащать уран", - добавил Беннет.

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