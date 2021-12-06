Блинкен считает "очень серьезной" угрозу Украине со стороны России
10:05 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что угроза для Украины со стороны России является "очень серьезной". Соответствующее мнение он выразил 2 декабря в интервью шведскому телевидению, стенограмму беседы распространила в воскресенье пресс- служба Госдепа.
"Она (угроза - прим. ТАСС) очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, - это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз", - утверждал он.
"И настоящая проблема заключается в следующем: мы уже видели это раньше. <...> Мы видели это в 2014 году, в конечном счете мы [тогда] стали свидетелями вторжения российских сил и тех, кто на них работает, на Украину", - утверждал также госсекретарь. "Мы просто не можем идти на риск повторения этого. Последствия будут ужасными. Это не отвечает ничьим интересам. Именно поэтому мы подумали, что важно очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут в случае ее агрессии в отношении Украины. Я надеюсь, что это повлияет на расчеты президента [РФ Владимира] Путина и Россия выберет другой курс", - полагает он.
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