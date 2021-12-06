Сбер снизил ставку по льготной ипотеке до 5,85%
13:04 06.12.2021
Сбер снизил ставку на ипотеку по программе «Господдержка 2020» на 0,4 процентных пункта, и теперь она составляет 5,85% Предложение действительно при первоначальном взносе от 20%, электронной регистрации сделки, а также страховании жизни и здоровья заёмщика. Базовая ставка по программе - 6,25%. Также клиенты банка могут ускорить заключение сделки с помощью электронной регистрации, благодаря которой в ноябре 2021 года было оформлено 86% ипотечных кредитов.
Сбер сохраняет проекты субсидирования ставок с застройщиками. Квартиры в таких проектах можно купить в ипотеку со ставкой от 0,1% годовых. Специальные предложения можно найти на Домклик, там же можно оформить онлайн-заявку на ипотеку по низкой ставке.
«Сегодня мы снижаем на 0,4 п.п. ставки по льготной ипотеке. Мы хотим сохранить возможность для наших клиентов взять ипотечный кредит по выгодным ставкам», сообщил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
По условиям программы максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости жилья.
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