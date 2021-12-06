Комитет Госдумы отклонил поправку Нарусовой о переименовании губернатора Петербурга в мэры

18:00 Источник: Интерфакс

Поправка сенатора Людмилы Нарусовой о том, чтобы губернатор Санкт-Петербурга стал именоваться мэром, была рекомендована к отклонению комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Поправку Нарусова внесла ко второму чтению законопроекта о публичной власти в РФ.

Сенатор, выступая в онлайн режиме на заседании комитета в понедельник, отметила, что сейчас сложилась ситуация, что два города федерального значения Санкт-Петербург и Москва имеют разные названия своих руководителей: в Москве - мэр, а "в Петербурге губернатор без губернии".

Нарусова напомнила, что в ходе первых выборов в 1991 году избирались мэры Москвы и Петербурга.