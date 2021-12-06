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Первая в Европе женщина - командир МКС начала подготовку к полету в России

20:00 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянка Саманта Кристофоретти, которая станет первой в Европе женщиной- командиром на Международной космической станции (МКС), уже начала в России подготовку к полету, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании российско-итальянского совета по сотрудничеству.

"Сейчас в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина проходит тренировки первая женщина - космонавт Итальянского космического агентства Саманта Кристофоретти. Насколько я знаю, она может возглавить очередную, 68-ю экспедицию на МКС. От всей души желаю успеха этой космической миссии", - сказал он.

Перед полетом все астронавты изучают российский сегмент станции, а космонавты Роскосмоса - американский.

Эта космическая миссия станет второй для Кристофоретти. Как сообщалось, вместе с ней на МКС должны отправиться астронавты НАСА Кьелл Линдгрен и Боб Хайнс. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon ("Крю дрэгон") компании SpaceX ("Спейс-экс") с экипажем на борту должен состояться с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида в 2022 году. Кристофоретти станет пятым в истории командиром станции из Европы.

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