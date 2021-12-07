В Ярославской области задержан подросток-анархист, планировавший резонансные акции - ФСБ
11:20 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который призывал к насилию над правоохранителями, планировал резонансные акции в регионе и изготавливал взрывчатку. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Ярославской области пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщили в ЦОС. Задержанным оказался учащийся одного из средних специальных учебных заведений 2005 года рождения. По данным ФСБ, он был участником закрытых чатов мессенджера Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан.
"Посредством сети Интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для достижения указанных целей, осуществлял изготовление взрывчатых веществ из общедоступных компонентов", - сообщили в ФСБ.
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