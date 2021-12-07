0
0
40
НОВОСТИ

В Ярославской области задержан подросток-анархист, планировавший резонансные акции - ФСБ

11:20 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала в Ярославской области подростка-анархиста, который призывал к насилию над правоохранителями, планировал резонансные акции в регионе и изготавливал взрывчатку. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Ярославской области пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщили в ЦОС. Задержанным оказался учащийся одного из средних специальных учебных заведений 2005 года рождения. По данным ФСБ, он был участником закрытых чатов мессенджера Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан.

"Посредством сети Интернет он призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе. Для достижения указанных целей, осуществлял изготовление взрывчатых веществ из общедоступных компонентов", - сообщили в ФСБ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 07.12.2021
Китай примет контрмеры в ответ на решение США бойкотировать Олимпиаду - МИД
0
72
11:03 07.12.2021
Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс
0
55
11:00 07.12.2021
Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четверке" - Песков
0
71
10:32 07.12.2021
Илон Маск считает, что экономика КНР может превысить американскую в два-три раза
0
135
10:20 07.12.2021
Доходы среднего чиновника втрое превышают доходы среднего россиянина - исследование
0
163
10:05 07.12.2021
Новая Зеландия вслед за США отказались отправлять дипломатов на Олимпиаду в Китай
0
168
10:00 07.12.2021
Украина просит у США часть вооружений, предназначавшихся до этого Афганистану - СМИ
0
161
09:32 07.12.2021
Штамм «Омикрон» может оказаться живой вакциной - вирусолог
0
205
09:20 07.12.2021
Право НАТО на расширение в Госдепе объяснили политикой «открытых дверей»
0
192
09:05 07.12.2021
Решение США о бойкоте Олимпиады является "политической манипуляцией" - посольство КНР
0
230

Возврат к списку