Суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего генпрокурора Крыма Поклонской

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский апелляционный суд Киева предоставил разрешение на задержание бывшего генерального прокурора Крыма, а ныне посла РФ в Кабо-Верде Наталии Поклонской, подозреваемой на Украине в государственной измене. Об этом сообщила во вторник пресс- служба суда.

"Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах", - говорится на сайте суда.