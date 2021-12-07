Тувинская горнорудная компания более чем на треть снизила цены на уголь для населения
16:59 07.12.2021
Тувинская горнорудная компания (ТГРК, находится в управлении ООО «Компания «Востсибуголь») установила цену за тонну угля для жителей Республики Тыва в 2022 году на 38% ниже рыночной. Решение принято исходя из договоренностей, зафиксированных в соглашении о социально-экономическом сотрудничестве между правительством республики и ТГРК, подписанном накануне.
Стоимость тонны угля для населения составит 2220 руб. 10 коп. Соглашение также предусматривает снижение цен на уголь для предприятий ТЭК и бюджетно-зависимых организаций республики, при этом топливо будет отгружаться на льготных условиях с отсрочкой платежа.
Также ТГРК взяла на себя дополнительные обязательства по отгрузке социального угля населению. В 2022 году планирует отгрузить в 10 раз больше топлива, чем ранее, что в денежном эквиваленте составит порядка 21 млн руб.
Несмотря на сложные экономические условия (рост цен на материально-технические ресурсы, услуги подрядчиков и т.д.) и дополнительную социальную нагрузку, ТГРК планирует в 2022 году направить порядка 106 млн руб. на инвестиции и закупку новой горной техники.
Подписанное соглашение также закрепляет объемы отгрузки угля за пределами Тывы, что позволит увеличить налоговые отчисления в республиканский бюджет. В ТГРК называют главным приоритетом компании обеспечение бесперебойной и безопасной отгрузки топлива всем потребителям как внутри республики, так и за ее пределами.
Тувинская горнорудная компания – один из крупнейших поставщиков угля для нужд Республики Тыва. Компания ведет добычу угля открытым способом на Каа-Хемском и Чаданском угольном разрезах. Ежегодный объем добычи – около 536 000 т угля, из которых около 520 000 т потребляется внутри республики, в том числе 203 000 т – населением региона. Численность персонала – 458 человека (98% – местные жители). Входит в компанию «Востсибуголь».
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