Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный правительственный законопроект о расширении полномочий полиции, устанавливающий в том числе перечень оснований, по которым полицейские смогут вскрывать автомобили.

Полицейским, в частности, предлагается дать полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории (в действующем законодательстве - только участки местности). Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Документ принят с рядом поправок, одна из них убрала из исходной редакции законопроекта положение о праве полицейского применить огнестрельное оружие при попытке задерживаемого совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения. Кроме того, во втором чтении из проекта исключены нормы о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении, если они осуществлялись обоснованно и в установленном законодательством порядке, а также о том, что полицейский "не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", если вскрытие проводилось на законных основаниях.