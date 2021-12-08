Послы стран ЕС одобрили введение санкций против ЧВК "Вагнер" - источник
17:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили введение санкций против частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом корр. ТАСС сообщил в среду источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
"На заседании в среду утром послы одобрили введение санкций против группы "Вагнер". Как ожидается, Совет ЕС утвердит это решение на встрече глав МИД 13 декабря", - сказал он.
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