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Слова сенатора США о применении ядерного оружия против РФ безответственны - посольство РФ

09:20 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высказывания американского сенатора Роджера Уикера (республиканец, от штата Миссисипи) о возможности использования против России ядерного оружия в случае обострения ситуации вокруг Украины являются свидетельством безответственности. Об этом заявило в среду посольство РФ в Вашингтоне.

"Обратили внимание на ремарки сенатора-республиканца Роджера Уикера телеканалу "Фокс ньюс" 7 декабря. Комментируя ситуацию, связанную с внутриукраинским кризисом, законодатель рекомендовал президенту США в случае обострения обстановки не исключать возможность военных действий, включая превентивное применение ядерного оружия против России. Подобные высказывания - безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - говорится в комментарии, опубликованном на странице диппредставительства в "Фейсбуке".

"Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США", - добавили в посольстве.

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