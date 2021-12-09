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Мигранты продолжают пытаться силой пересечь границу Польши с Белоруссией - власти

12:05 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские пограничники и представители других охраняющих границу силовых структур продолжают фиксировать попытки мигрантов нелегально попасть на территорию Польши из Белоруссии, в том числе силовыми методами. О новых случаях штурма границы информировали в четверг в "Твиттере" польская погранохрана и министерство обороны республики.

"Мигранты по-прежнему ведут себя агрессивно и атакуют наших солдат и сотрудников", - сообщило оборонное ведомство.

Как информировала погранохрана Польши, всего 8 декабря были зафиксированы 80 попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. По итогам 7 декабря сообщалось о 51 такой попытке, 6 декабря их было 116. "На участке, охраняемом отделениями в Дубиче-Церкевне и Черемхе, две группы силой форсировали границу", - указали пограничники.

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