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Отсутствие трудового договора не снимает ответственности за невыплату зарплаты - ВС РФ

13:32 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие трудового договора или привлечение работника без уведомления работодателя не освобождает от обязанности оплаты за выполненную работу. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ в разработанном проекте постановления по вопросам привлечения к ответственности за административные правонарушения, связанные с трудовым законодательством.

"Необходимо иметь в виду, что административная ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата зарплаты - прим. ТАСС) наступает в том числе в случаях невыплаты заработной платы и иных выплат работникам, с которыми трудовой договор не заключался либо не был надлежащим образом оформлен, но они приступили к выполнению трудовой функции с ведома и по поручению работодателя либо его уполномоченного представителя", - пояснил пленум.

Даже когда гражданин был привлечен к работе работником, не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это представитель отказывается признать трудовые отношения между лицом, фактически допущенным к работе, и работодателем, "работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан произвести оплату такому физическому лицу за фактически отработанное им время (выполненную работу)", пояснил пленум. Работник, который не имея полномочий от работодателя, допустил к работе нового работника, подпадает под ответственность об административном правонарушении по ч. 3 статьи 5.27 КоАП РФ в случае отказа работодателя признать отношения, возникшие между ним и лицом, фактически допущенным к работе.

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