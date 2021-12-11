В Москве выявили 3 140 заразившихся коронавирусом за сутки
14:00 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 140 против 3 477 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 981 516 заболевших, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в субботу.
В относительном выражении прирост составил 0,16%.
Число летальных исходов в Москве возросло на 86 против 89 днем ранее, до 35 210, следует из данных штаба.
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