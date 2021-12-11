В Москве выявили 3 140 заразившихся коронавирусом за сутки

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 140 против 3 477 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 981 516 заболевших, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Число летальных исходов в Москве возросло на 86 против 89 днем ранее, до 35 210, следует из данных штаба.