0
0
117
НОВОСТИ

В Москве выявили 3 140 заразившихся коронавирусом за сутки

14:00 11.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 140 против 3 477 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 981 516 заболевших, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,16%.

Число летальных исходов в Москве возросло на 86 против 89 днем ранее, до 35 210, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

15:00 11.12.2021
Интерес россиян к обмену валют в ноябре упал на почти на четверть - исследование
0
0
15:00 11.12.2021
Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед республикой»
0
0
13:00 11.12.2021
Торнадо обрушилось на склад Amazon в штате Иллинойс, множество сотрудников завалило товарами - ТВ
0
221
12:30 11.12.2021
В Чечне призовут СК проверить слова Александра Сокурова
0
267
12:00 11.12.2021
В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки
0
262
11:30 11.12.2021
Россию беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО - Песков
0
349
11:00 11.12.2021
Зеленский обвинил Европу в создании «культа России»
0
388
10:30 11.12.2021
Лидеры России и Китая хотели бы оказаться на моем месте - Байден
0
366
10:00 11.12.2021
В Сан-Марино начнут использовать "Спутник лайт" как бустерную дозу
0
351
09:30 11.12.2021
Минсельхоз планирует исключить квартиры из программы сельской ипотеки в 2022 году
0
371

Возврат к списку