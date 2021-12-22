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НОВОСТИ

Препарат для лечения COVID-19 "Мир-19" зарегистрирован Минздравом РФ

21:40 22.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса «Мир-19», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, сообщили в пресс-службе агентства.

«22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Мир-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России», — говорится в сообщении.

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