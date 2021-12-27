Экспорт зерновых в РФ снизился на 24% - Минсельхоз
13:10 27.12.2021 Источник: Интерфакс
В частности, экспорт пшеницы составил 18,7 млн тонн (на 23% меньше), ячменя - 2,3 млн тонн (на 33,9% меньше), кукурузы - 0,8 млн тонн (20,5% меньше).
По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.
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