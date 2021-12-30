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НОВОСТИ

Представители Турции и Армении проведут встречу в январе - СМИ

21:30 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая встреча специальных представителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в январе 2022 года. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу «24 ти-ви».

«Сейчас дата их встречи еще не согласована, однако ожидается, что она состоится в январе», — ответил министр на вопрос журналиста о дате встречи спецпредставителей двух стран.

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