Представители Турции и Армении проведут встречу в январе - СМИ

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая встреча специальных представителей Турции и Армении по вопросам урегулирования отношений может пройти в январе 2022 года. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу «24 ти-ви».

«Сейчас дата их встречи еще не согласована, однако ожидается, что она состоится в январе», — ответил министр на вопрос журналиста о дате встречи спецпредставителей двух стран.