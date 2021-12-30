Представители Турции и Армении проведут встречу в январе - СМИ
21:30 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас дата их встречи еще не согласована, однако ожидается, что она состоится в январе», — ответил министр на вопрос журналиста о дате встречи спецпредставителей двух стран.
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