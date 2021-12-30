В новом году мировое православие может ожидать очередной кризис

23:00 Источник: НГ Религии

Священноначалие Александрийского патриархата опубликовало официальное сообщение, согласно которому они осудили решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) о приеме под омофор Московского патриарха 102 африканских клириков и создании патриаршего Экзархата РПЦ в Африки.

«Древний Александрийский Патриархат выражает свою глубочайшую скорбь по поводу синодальных решений Российского патриархата об учреждении Экзархата и ограничении исконной юрисдикции церкви Александрии. Решения приняты в период праздников Рождества Христова и Богоявления, когда является Царь мира Христос. Александрийский Патриархат продолжит выполнять свои пастырские обязанности по отношению к верным Божьей паствы, оставаясь в духовном долгу у великих греческих Отцов церкви, которые, по словам современного русского богослова, покойного отца Георгия Флоровского, оставили неизгладимую печать на православном богословии. Решение Российского Патриархата будет обсуждено на предстоящем заседании Синода Александрийского патриархата и тогда будут приняты соответствующие решения»,- говорится в заявлении на официальном сайте Александрийской церкви.

Напомним, что 29 декабря в Москве состоялось последнее в этом году заседание Синода РПЦ. Архиереи под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла констатировали «невозможность дальнейшего отказа клирикам Александрийской православной церкви, подавшим соответствующие прошения, в принятии их под омофор Московского патриархата», а потому решили «принять в юрисдикцию Русской православной церкви 102 клирика Александрийского патриархата из восьми стран Африки, согласно поданным прошениям». Также было объявлено о создании на территории Африки Патриаршего Экзархата «в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий». Африканское духовенство, перешедшее в РПЦ, отныне будет подчиняться непосредственно митрополиту Клинскому Леониду (Горбачеву). Последний был освобожден от должности заместителя председателя ОВЦС, но сохранил временное управление Ереванско-Армянской епархией.

Напомним, что в декабре 2019 года РПЦ официально разорвала связи с Александрийским патриархом из-за признания им Православной церкви Украины.

Милена Фаустова