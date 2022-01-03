Президент Ирана обвинил Трампа и Помпео в смерти генерала Сулеймани
18:19 03.01.2022 Источник: Интерфакс
"Агрессор, убийца и главный преступник, а именно - бывший президент США, должен быть судим за гнусное преступление - убийство генерала Сулеймани", - приводит слова Раиси агентство "Мехр".
Он заявил в адрес американских властей, что, если виновники в убийстве Сулеймани не ответят перед судом за содеянное, мусульмане отомстят за гибель генерала. Также Раиси в числе виновников смерти командира назвал экс-госсекретаря США Майка Помпео.
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