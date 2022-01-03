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Корреспондент УНИАН решил уехать из России из-за опасений за свою безопасность

21:40 03.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корреспондент украинского агентства УНИАН в России Роман Цымбалюк сообщил, что уехал из страны из-за «угрозы безопасности».

«Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности», — сказал он в интервью изданию «Громадское», опубликованном в понедельник. Он объяснил свои страхи тем, что в декабре его вызвали в «прокуратуру Москвы». Однако он признал, что об этом якобы имевшем место вызове он узнал из СМИ, а в день вызова его адвокату «кто-то» в прокуратуре «сказал, что они отозвали повестку».

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