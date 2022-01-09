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НОВОСТИ

Офисы Сбербанка в Казахстане возвращаются к стабильной работе

11:42 09.01.2022

Сервисы мобильного приложения Сбербанка в Казахстане работают даже без доступа к Интернету. Восстановить работу приложения удалось при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, а также Нацбанка Республики Казахстан, сообщили представители компании.

Банкоматы в отделениях головных офисов филиалов Сбербанка в штатном режиме работают почти во всех регионах Казахстана, за исключением Алматы и Алматинской области. Там они откроются после стабилизации ситуации.

Отметим, что Сбербанк принял решение об отмене штрафов и пени по кредитам юридических и физических лиц до конца января 2022 года.

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