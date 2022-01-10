Смертность из-за коронавируса в США за неделю выросла на 29%
22:40 10.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Среднее количество смертей из-за коронавируса в США за прошлую неделю, с 3 по 9 января, составило 1 615, что на 29% выше показателя за предыдущую неделю, с 27 декабря по 2 января. Соответствующие данные приводит в понедельник Университет Джонса Хопкинса.
Растет также уровень госпитализации. Количество больных с коронавирусом в медучреждениях США на понедельник 10 января составляло 141 385 человек, что на 37% выше, чем в предыдущий понедельник, 3 января. Соответствующие данные приводит в понедельник Министерство здравоохранения и социальных служб США. Согласно его данным, общее количество выявляемых ежедневно в стране новых случаев заболевания коронавирусом превышает 600 тыс., что более чем в два раза выше, чем неделю назад.
Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщили 20 декабря 2021 года, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране, на него приходится около трех четвертей случаев заражения. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и на северо- западе США, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.
Всего в мире, по данным университета, зафиксировано 306,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, а от последствий заболевания умерли 5,4 млн человек. США продолжают занимать первое место по этим двум показателям.
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