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Зюганов призвал Казахстан уделить особое внимание русскому вопросу

14:32 11.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зюганов призвал Казахстан отказаться от русофобской политики. Депутат пояснил, что из республики за последние годы уехало множество представителей не титульной нации.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что русский народ сделал большой вклад в развитие Казахстана.

«Особое внимание надо уделить русскому вопросу. Было время, когда русских и казахов практически было поровну — по шесть с небольшим миллионов. Три с лишним миллиона убежало из Казахстана — русские, немцы почти все сбежали, украинцы, белорусы, татары. Эта абсолютная русофобская политика крайне опасна. Весь северный Казахстан отстроен во многом русскими, которые пришли и города создавали, промышленные объекты, всё строили, обустраивали. Поэтому надо в комплексе решать проблемы».

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