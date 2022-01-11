В Баку ответили на сообщение Еревана о перестрелке на границе

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны Азербайджана опровергло во вторник информацию армянской стороны о применении ВС республики авиационных средств и артиллерии на границе двух стран.

«В результате провокации ВС Армении с полудня 11 января обострилась ситуация на кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы. Подразделения азербайджанской армии осуществляют на указанном направлении адекватные ответные меры с целью подавления противоположной стороны, не применяя никаких авиационных средств и артиллерии», — говорится в сообщении.