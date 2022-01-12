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На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников попали более тридцати тысяч учащихся Москвы

13:58 12.01.2022

С 11 января в Москве проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), в котором принимают участие более 30 тысяч московских учащихся 9-11 классов, прошедших муниципальный этап соревнований. В Олимпиаде также принимают участие победители регионального этапа 2021 года.

Соревнования проводятся по 24 предметам, победители заключительного этапа получат льготы при поступлении в вузы по профильному направлению. В предыдущем, муниципальном этапе, проводившемся среди московских школьников 7-11 классов, лидировали такие предметы как математика, русский и английский языки, а также литература и обществоведение.

Организатором ВсОШ в столице выступает Департамент образования и науки, координацию осуществляет Центр педагогического мастерства. Московская система образования с 2010 года уделяет особое внимание развитию олимпиад, что особенно важно для школьников, потому как в основу развития олимпиадного движения положен принцип “попробовать себя смогут все”, что стимулирует ежегодный рост не только участников олимпиад, но также их победителей и призеров. Московские школьники вносят серьезный вклад в победы российских сборных на международных соревнованиях.

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