Папа Франциск в обход протокола посетил магазин музыкальных дисков в Риме
15:32 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск вновь в обход всех протокольных правил выехал из Ватикана и посетил магазин дисков в центре Рима. О необычном визите стало известно случайно благодаря одному из аккредитованных при службе печати Святом престола журналистов, который по совпадению оказался поблизости и смог запечатлеть сцену.
Понтифик, прибывший на обычном легковом автомобиле Fiat 500 ("Фиат 500") белого цвета, пробыл в магазине около четверти часа. Как потом пояснили его владельцы, Франциск был их клиентом до избрания на папский престол и, когда жил в Риме, заходил за дисками. Он обещал навестить магазин и наконец смог исполнить обещание. Владельцы магазина подарили понтифику диск с записью классической музыки.
Франциска не первый раз видят на улицах Рима, и каждый его неожиданный выход привлекает внимание. В один из последних таких случаев он лично заходил за новыми очками в магазин оптики в центре Рима. Служба печати Святого престола, как правило, не сообщает о таких событиях, поскольку они составляют "частную жизнь" понтифика, как переписка, телефонные звонки и личные встречи.
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